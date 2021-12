Inscrições para processo seletivo da Sefaz começam nesta segunda

Começam nesta segunda-feira, 29, as inscrições para o processo seletivo da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA). O órgão anunciou a contratação de 20 profissionais com nível superior em Ciências Contábeis, Administração ou Economia.

Com atuação em Salvador, os aprovados vão cumprir uma jornada de 44 horas semanais e vão receber salário de R$ 2.729,76. As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet até 5 de fevereiro.

O processo de seleção será realizado por meio de análise curricular, pontuando experiência profissional, cursos sequenciais, de Extensão, Pós-graduação e curso de informática.

