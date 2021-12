Inscrições para o processo seletivo da Hemoba terminam nesta quinta-feira

As inscrições do processo seletivo da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) terminam às 23h59 desta quinta-feira, 15. As vagas de nível médio/técnico e superior contam com salários que chegam à R$ 5.409,90.

As inscrições estarão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa para nível médio é de R$ 40 e, para superior, de R$ 60. O edital está disponível no mesmo endereço.

São oferecidas 66 vagas para os cargos de analista de sistemas, assistente social, contador, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, médico clínico, técnico em enfermagem e técnico em patologia clínica.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 25 de março, nas cidades de Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

O cartão de convocação para as provas, informando local, a sala e o horário também serão disponibilizados no site do IBFC, a partir do dia 18 de março.

adblock ativo