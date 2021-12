Inscrições para o concurso da Prefeitura de Salvador terminam neste domingo

Termina neste domingo, 7, o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Salvador que visa contratar profissionais de nível superior em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Os servidores vão receber até R$ 6,3 mil por mês.

Os interessados podem se inscrever pelo site da própria prefeitura. Após a inscrição, é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 50.

As vagas são para profissionais que queiram assumir as funções de Médico Clínico do Serviço de Atendimento à Urgência e Emergência Fixa (67), Médico Pediatra (53), Médico Psiquiatra (7), e Médico Ortopedista (16), totalizando a marca de 143 vagas. O candidato deverá ter disponibilidade para cumprir jornadas de 24h.

Para mais informações, basta acessar o edital do processo seletivo.

