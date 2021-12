Inscrições para Marinha terminam nesta segunda-feira

As inscrições para o concurso público de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) se encerram nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), o concurso tem 1.240 vagas e é direcionado a homens solteiros, que tenham entre 18 anos completos e menos de 22 anos (no primeiro dia do mês de janeiro de 2018). As inscrições custam R$ 30.

Os interessados devem fazer o preenchimento da ficha disponível nos endereços eletrônicos www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

É possível encontrar mais informações no edital no concurso, disponível no site.

