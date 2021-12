Inscrições para concurso em Juazeiro acabam segunda

Terminam nesta segunda-feira, 4, às 23h59, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Juazeiro ( a 550km de Salvador). São 142 vagas com salários que variam de R$ 880 a R$ 3 mil. A taxa de inscrição para níveis médio e técnico custa R$ 30; para superior, R$ 40. As inscrições devem ser feitas pela internet.

As vagas de nível médio são para: Agente de Tributos; Auxiliar Técnico Administrativo; Auxiliar Técnico de Pessoal; Cadastrador Imobiliário; Cadista; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura; Fiscal de Trânsito; Fiscal de Transporte; Guarda Municipal.

As oportunidades de nível técnico: Fiscal de Saneamento; Técnico em Contabilidade; Técnico em Gestão Ambiental; Técnico em Informática; Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível superior: Advogado; Auditor Fiscal; Analista de Sistemas; Arquiteto; Assistente Social; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro em Segurança do Trabalho; Engenheiro Florestal; Psicólogo.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do concurso. A prova será no dia 24 de abril, em Juazeiro, com horário e local ainda não divulgados.

adblock ativo