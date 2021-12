Inscrições para concurso do TJ-BA encerram nesta quinta

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) encerram às 23h59 desta quinta-feira, 4. Ao todo, são oferecidas 200 vagas para os níveis superior, médio e médio técnico, com salários que podem chegar a R$ 5.117,24, mais auxílios alimentação e transporte.

Entre as vagas, 107 são para nível superior para o cargo de Analista Judiciário, 81 para nível médio e 12 para nível médio técnico para o cargo de Técnico Judiciário, com formação de cadastro de reserva. Também ficou definido que 70% das vagas serão destinadas aos cartórios judiciais.

Serão contempladas as especialidades de Direito, Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura, Assistência Social, Biblioteconomia, Comunicação com habilitação em Jornalismo, Contabilidade, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina, Odontologia e Psicologia.

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 85 para nível superior e R$ 68 para nível médio e técnico. As provas, com questões objetivas e discursivas, serão realizadas em Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Porto Seguro e Vitória da Conquista no dia 25 de janeiro.

As inscrições e o edital completo estão disponíveis no site da FGV Concursos. Outras informações estão disponíveis através dos telefones (71) 3372-5401, 0800 283 4628 ou do email concursotjba@fgv.br.

adblock ativo