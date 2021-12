Inscrições para concurso do IFBA são prorrogadas

As inscrições para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), foram prorrogadas até o dia 5 de março. A 2ª via do boleto bancário poderá ser solicitada até o dia 6 de março de 2014, e o pagamento do mesmo pode ser efetuado até o dia 7 de março.

O Ifba oferece 378 vagas em 59 cargos para 20 cidades da Bahia. Os níveis de escolaridade são ensino fundamental (nível C), ensino médio (nível D), ensino técnico de nível médio (nível D) e superior (nível E). Os salários variam de R$1.640,34 a R$ 3.392,42.

No nível E (superior) há vagas para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Auditor, Bibliotecário, Enfermeiro, Engenheiro (Civil, Engenharia, Eletricista e Segurança do Trabalho), Jornalista, Médico (Clínico Geral), Nutricionista, Pedagogo, Programador Visual, Psicólogo, Relações Públicas, Secretário Executivo, Técnico em Assuntos Educacionais e Tecnólogo (Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Cooperativas, Gestão de Logística, Gestão de Pessoa e Gestão Pública).

No nível médio há vagas para Assistente em Administração, Diagramador, Revisor de Texto Braille, Técnico (Laboratório, Tecnologia da Informação, Arquivo, Artes Gráfica, Audiovisual, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Secretariado e Segurança do Trabalho), Tradutor e Intérprete de Linguagens de Sinais, e Assistente de Alunos. As oportunidades de nível fundamental são para Assistente de Laboratório, Auxiliar de Biblioteca e Auxiliar em Administração.

As inscrições devem ser feitas apenas pelo site da Funrio. A taxa custa R$ 70, para os cargos de nível E, R$ 55 para os cargos de nível D e R$ 50 para os cargos de nível C.



Confira o edital.

