Inscrições para concurso do ICM terminam nesta terça

Terminam nesta terça-feira, 11, as inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). São 271 vagas em 16 estados do país, entre eles a Bahia. Os interessados devem efetuar as inscrições pelo site do Cespe. A taxa é de R$ 100 para nível superior, e R$ 70 para nível médio.

A remuneração dos cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental é R$ 6.478,30. São 221 vagas para nível médio e ambos os cargos oferecem remuneração de R$ 2.887,34, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Na Bahia, são nove vagas para Técnico Administrativo. Os selecionados no cargo de Analista Ambiental serão lotados em uma das unidades de conservação presentes no Complexo da Bacia do Tapajós.

A seleção ocorrerá por meio de provas objetivas e prova discursiva, previstas para ocorrerem no dia 6 de abril. Os exames e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão realizados nas 26 capitais e no Distrito Federal.

