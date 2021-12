Inscrições para concurso do BC terminam nesta segunda

Os candidatos às 500 vagas para analistas e técnicos do Banco Central (BC) têm até esta segunda, até as 23h59, para se inscrever no concurso por meio do site da organizadora, Cespe/UnB. São 400 vagas de analistas, com remuneração inicial de R$ 13.595,85, e outras 100 de técnicos, com salário de R$ 5.158,23. Os aprovados para o cargo de analista, que exige formação superior, poderão trabalhar em Belém, Brasília, Salvador ou São Paulo, a depender da área para a qual se inscreveram. No caso de Salvador, só há oito vagas. Todas para o campo de infraestrutura e logística.

A economista Jocelyn Azevedo será uma das concorrentes a estas oportunidades. "Não tenho como me mudar para outro estado e não tem vagas aqui para técnico-administrativo, que seria minha área", conta Jocelyn, que há um ano deixou a empresa onde trabalhava para se dedicar aos estudos. "O meu sonho é entrar no BC porque sou economista e sempre gostei de trabalhar na área bancária".

Os que passarem no exame para técnico atuarão nas cidades de Belém, Brasília, Porto Alegre e Salvador. Dos 100 técnicos que serão selecionados, quatro trabalharão na capital baiana na área de segurança institucional. A cidade com mais vagas é Brasília, com 402 das 500 oportunidades. Apesar da maior oferta, a capital do Distrito Federal deverá ter o maior número de inscritos, segundo o especialista em concursos Tadeu Correia. "Minha dica é buscar vagas menos numerosas, como Belém ou Porto Alegre".

Outro conselho de Correia é estudar por provas antigas da Cespe/UnB. "O concurso anterior do BC foi (organizado pela fundação) Cesgranrio e agora é Cespe". Por conta da mudança, não adianta basear os estudos nas provas antigas para o BC. "A Cesgranrio trabalha com múltipla escolha, e a Cespe, com certo ou errado. Além disso, a Cespe tem mais pegadinhas".

O concurso será composto de provas objetivas e discursiva aplicadas em nove capitais, incluindo Salvador, e no Distrito Federal. A seleção de analistas também contará com avaliação de títulos.

