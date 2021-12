Inscrições para concurso do Banco do Nordeste estão abertas

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 24, as inscrições para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O certame oferece 700 vagas, sendo a maioria (692) para formação de cadastro de reserva. Para o nível superior, a remuneração é de aproximadamente R$ 4.941,17, já os contratados de nível médio recebem R$ 2.854,68. A carga horária de ambas é 30 horas semanais. Na Bahia, as oportunidades são apenas para o nível médio e serão distribuídas entre Salvador e outras 49 cidades.

Em nível médio, o cargo é de Analista Bancário 1, cujo requisito é o ensino médio completo. Para a opção, além das quatro vagas imediatas, haverá um cadastro com 496 candidatos classificados.

Candidatos de nível superior, disputam o cargo de Especialista Técnico: Analista de Sistema. São quatro vagas imediatas disponíveis e 196 destinadas ao cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário ter graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação ou Tecnologia em Telemática ou nível superior em qualquer área de formação, junto com diploma/certificado de pós-graduação na área de Informática ou na área de Segurança da Informação, com carga mínima de 360 horas/aula.

As inscrições devem ser efetuadas no site da organizadora, o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CEBRASPE), até as 18 horas do dia 15 de outubro. O valor da taxa é de R$ 59,00 para o cargo de nível médio e R$ 67,00 para o nível superior. Outras informações podem ser consultadas no edital do certame.

