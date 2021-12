Inscrições para concurso da UFRB seguem abertas até dia 31

As inscrições do concurso público para professor auxiliar classe A, nível I da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), seguem abertas até o próximo dia 31. São 15 vagas de dedicação exclusiva (DE), com carga horária de 20h e 40h.

As vagas são para o Centro de Ciências da Saúde (CCS) no campus universitário de Santo Antônio de Jesus, com remuneração de R$ 4.540,35.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem se inscrever no site. A taxa de inscrição é de R$ 90.

adblock ativo