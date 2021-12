Inscrições para concurso da SSP terminam nesta quinta

Terminam nesta quinta-feira, 5, as inscrições para o concurso para perito da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA). São 130 vagas de nível superior, sendo duas para pessoas com deficiência. Os aprovados serão distribuídos entre grandes regionais do recôncavo, Chapada, Mata Sul, Nordeste, Oeste e Planalto.

São 40 vagas para perito criminalístico, 58 vagas perito médico-legal, mais duas para pessoas com deficiência; 10 vagas para perito odonto-legal e 20 oportunidades para perito técnico da Polícia Civil.

O salário para médico-legal, odonto-legal e criminalístico é de R$ 4.144,31, com jornada semanal de 30h. Para jornadas de 40h, há a possibilidade do acréscimo na remuneração, que pode chegar a R$ 9.173,31. Para perito técnico da Polícia Civil, o salário é de R$ 1.682,93, com 30 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever pela internet até às 14h desta quinta. A taxa é de R$ 120 para Perito Técnico e R$ 150 para os demais cargos.

Os candidatos devem realizar provas objetivas, discursivas, teste de aptidão física, exame biomédico, exame psicotécnico, prova de títulos e investigação social. As provas serão feitas no dia 20 de julho.

O certame tem validade de um ano, com possibilidade de renovação pelo mesmo período.

adblock ativo