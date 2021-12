Inscrições para concurso da prefeitura de Salvador começam nesta segunda

Serão abertas nesta segunda-feira, 8, as inscrições para o concurso da prefeitura de Salvador. A oportunidade oferece 368 vagas em 18 carreiras e salários em até R$ 10.902,71. Os três editais do concurso já estão disponíveis, estes foram publicados no dia 29 de março, no Diário Oficial do Município (DOM), pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

As inscrições serão abertas a partir das 14h desta segunda e encerram no dia 7 de maio, às 16h. Os interessados devem acessar o site da FGV. O custo de inscrição é de R$ 80 para vagas do nível médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.

As provas escritas, objetiva e discursiva, serão realizadas no dia 16 de junho. O turno da manhã, das 8h às 13h, serão realizadas para cargos de nível superior e agente de trânsito e transporte. Já, das 15h30 às 19h, será destinado às demais funções de nível médio e técnico.

Editais

O primeiro edital é destinado para agente de trânsito e transporte, agente de fiscalização municipal em meio ambiente, fiscal de serviços municipais, agente de salvamento aquático e guarda civil. Para este público serão disponibilizadas 98 vagas, com remuneração que chega a R$ 4.718,39 e carga horária de 40h.

Já o segundo edital é dedicado às vagas de professores municipais, sendo 150 vagas, com salários até R$ 3.603,80 e carga horária de 20h ou 40h.

E o terceiro edital contém 120 vagas distribuídas para os cargos de especialista em políticas públicas, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, analista em segurança do trabalho, arquiteto, médico do trabalho, médico perito, médico Samu, psiquiatra, clínico, ginecologista, pediatra, infectologista, ortopedista, generalista, técnico em enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Ambos com carga horária de 20h, 30h ou 40 e salário de até R$ 10.902, 71.

