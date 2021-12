Inscrições para concurso da prefeitura de Porto Seguro terminam neste domingo

Terminam neste domingo, 27, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Porto Seguro (distante 722 km de Salvador). Os candidatos devem acessar o site do Instituto Brasil de Educação (Ibrae) . A taxa varia entre R$ 60 a R$ 110 a depender do cargo pretendido.

Com cargos de ensino médio, técnico e superior, ao todo, o certame oferta 579 vagas imediatas e 1.487 para formação de cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.250,00 a R$ 8.333,60.

A prova esta prevista para ser aplicada no dia 1º de dezembro. O prazo de validade é de dois anos e pode ser prorrogado uma única vez. Outras informações podem ser consultadas no edital .

