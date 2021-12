Inscrições para concurso da prefeitura de Feira de Santana são prorrogadas

As inscrições para o concurso da prefeitura de Feira de Santana, distante a 109 km de Salvador, foram prorrogadas até o próximo dia 13 (segunda-feira).

São oferecidas 100 vagas para professor de educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental (confira abaixo as disciplinas). A remuneração para o cargo é de R$ 2.009,13, com 20 horas semanais.

O procedimento pode ser feito somente via internet, por meio do endereço eletrônico da organizadora AOCP Concursos Públicos. O valor da taxa é de R$ 100.

Outra alteração no edital foi a inclusão de uma nova modalidade de solicitação de isenção. Haverá reserva para candidatos portadores de necessidades especiais, afrodescendentes, indígenas e alunos oriundos de escola pública ou bolsistas em escolas particulares.

O concurso - que terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da prefeitura - será composto por prova objetiva, prova de redação e prova de títulos.

