Inscrições para concurso da prefeitura de Baixa Grande são reabertas

Foram reabertas até o próximo dia 10 as inscrições para o concurso público da prefeitura de Baixa Grande (distante 261 Km de Salvador), que oferece 114 vagas para todos os níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva) (confira vagas abaixo).

Com taxas nos valores de R$ 50 a R$ 80, as inscrições devem ser feitas no site da IDM concursos, organizadora do certame. Os salários variam de R$ 998 a R$ 2.185. Outras informações estão disponíveis no edital de reabertura da seleção.

