Inscrições para concurso da Polícia Civil se encerram nesta sexta

Seguem até esta sexta-feira, 9, as inscrições para o concurso da Polícia Civil, que vai preencher mil vagas para os cargos de delegado, investigador e escrivão, com salários que variam de R$ 3.915,85 até R$ 11.389,96.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Vunesp, responsável pelo certame, e pagar as taxas de R$ 140 (investigador e escrivão) e R$ 160 (delegado).

>>Acesse aqui o edital

A prova objetiva, com 30 questões de conhecimentos gerais e 70 de específicos, será aplicada no dia 22 de abril, em Salvador. Os candidatos também farão uma prova discursiva no mesmo dia, que envolve a elaboração de uma peça processual (para delegado) e a resolução de duas questões dissertativas (para investigador e escrivão).

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

adblock ativo