Inscrições para concurso da Polícia Civil são prorrogadas

As inscrições para o concurso da Polícia Civil foram prorrogadas, até a próxima sexta-feira, 9. Com a alteração, os candidatos têm até segunda-feira, 12, para realizar o pagamento do boleto.

Interessados em concorrer a uma das vagas do certame devem se inscrever por meio da internet, no site da Fundação Vunesp - empresa organizadora do concurso.

A taxa é no valor de R$ 160 (delegado) e R$ 140 (investigador de polícia ou escrivão). Serão oferecidas mil vagas para a corporação, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães.

A remuneração inicial para os delegados de polícia, com regime de trabalho de 40 horas semanais, atingirá o valor de R$ 11.389,96. Já os investigadores e escrivães de polícia terão remuneração inicial de R$ 3.915,85, no regime de 40 horas semanais.

