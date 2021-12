Inscrições para concurso da Petrobras se encerram segunda

As inscrições de concurso da Petrobras que disponibiliza 2.702 vagas para os níveis médio e superior se encerram nesta segunda-feira, 12. Os interessados podem realizar a inscrição no site da Cesgranrio, organizadora do exame. As taxas são de R$ 40, para nível médio, e de R$ 58, para superior.

Entre as vagas, 47 são para contratação imediata e 2.655 são para formação de cadastro de reserva. No total já estão inclusas as cotas para pessoas com necessidades especiais e candidatos negros ou pardos. A seleção é nacional e disponibiliza vagas em Salvador, além de outras 33 cidades brasileiras.

Os cargos de nível médio/técnico são para as funções Técnico de Administração e Controle Júnior (10), Técnico de Manutenção Júnior com ênfase em Elétrica (3), Técnico de Manutenção Júnior com ênfase em Mecânica (2), Técnico de Operação Júnior (8) e Técnico de Química Júnior (1).

Já os cargos de nível superior são Profissional Júnior; para candidatos com formação nas áreas de Administração (2), Ciências Contábeis (1), Comunicação/ Relações Públicas (1), Direito (3), Psicologia (1) ou Serviço Social (1), Engenharia de Meio Ambiente (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia de Segurança do Trabalho (1), Engenharia Elétrica (1) e Engenharia Mecânica (2); Profissional Júnior com ênfase em Automação (1), para candidatos com formação em Engenharia Mecatrônica, Eletrônica, Elétrica, ou Controle e Automação; Profissional Júnior com ênfase em Vendas a Grandes Consumidores (1), para formados em Engenharia Mecânica, e Profissional Júnior com ênfase em Vendas à Rede Automotiva (6), para formados em Administração, Economia, Engenharia ou Marketing.

Os salários básicos variam de R$ 1.833,09 a R$ 5.249,89, podendo chegar a R$ 3.730,066 para nível médio/técnico e R$ 8.866,74 para as funções de nível superior. Outras informações, como locais de prova e pré-requisitos para cada um dos cargos oferecidos, estão disponíveis no edital da seleção.

