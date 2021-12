Inscrições para concurso da Marinha seguem até 25 de março

Foram prorrogadas até 25 de março as inscrições para o concurso público de admissão às escolas de aprendizes-marinheiros, que oferece 2.200 oportunidades.

Para participar, é necessário ser do sexo masculino e brasileiro nato ou naturalizado. Os interessados devem se inscrever pelos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Também é possível realizar a inscrição via Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Divulgação (ORDI), previstas no Anexo I do edital, nos dias úteis das 8h30 às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 12. Mais informações estão disponíveis no edital.

Os candidatos passarão por uma prova objetiva com 50 questões de Matemática, Português e Ciências, além de Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Dados Biográficos (VDB) e Verificação de Documentos (VD).

