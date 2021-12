Inscrições para concurso da Embasa terminam nesta terça

Terminam nesta terça feiras, 29, as inscrições para o concurso de nove vagas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). São três vagas para médicos do trabalho (salários de R$ 6.185,30), dois para enfermeiros do trabalho (R$ 4.707,20) e quatro para técnicos de Segurança do Trabalho (R$ 2.852,28).

As inscrições custam R$ 80 (técnicos de Segurança do Trabalho) e R$ 120 (médicos e enfermeiros do trabalho) e devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As provas serão aplicadas no dia 18 de outubro de 2015, em Salvador.

adblock ativo