Inscrições para concurso com salários de até R$ 9 mil se encerram nesta sexta

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), com salários de R$ 1.970, 72 até R$ 9.459,45, se encerram nesta sexta-feira, 5.

São oferecidas 60 vagas para candidatos que possuem formação superior em administração, ciências econômicas, ciências contábeis, direito, engenharia, informática, sistemas de informação, ciência da computação ou processamento de dados.

As inscrições podem ser realizadas pela internet. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 26 de maio, em Salvador. Outras informações podem ser conferidas no edital do certame.

