Inscrições do concurso do MPT encerram nesta segunda-feira

Encerram nesta segunda-feira, 10, as inscrições para o concurso do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Os interessados podem efetuar a inscrição através do site www.institutoaocp.org.br. A taxa é de R$ 80 para os cargos de nível médio (assistente técnico-administrativo e motorista) e de R$ 120 para os cargos de nível superior (analista técnico).

São oferecidas 90 vagas, 60 são para os cargos de analista técnico, 25 para assistente técnico-administrativo (que ganhou as novas vagas) e 5 para motorista. A jornada de trabalho é de 40 horas e a remuneração inicial prevista é de R$ 2.775,71 para os cargos de assistente-técnico administrativo e motorista, e de R$ 5.000,29 para o cargo de analista técnico.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem aplicadas no dia 23 de março deste ano, em Salvador.

