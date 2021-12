Inscrições de processo seletivo para nutricionistas começam nesta segunda

Começam nesta segunda-feira, 17, as inscrições do processo seletivo que oferece 36 vagas para nutricionistas, que vão atuar na sede da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE). O procedimento deve ser feito até 3 de julho, no site Seleção Uneb. O valor da taxa é R$ 60.

Para concorrer às vagas é necessário ter formação de nível superior (Bacharelado em Nutrição), com registro de diploma e inscrição regular no Conselho de Nutricionista de sua região. O processo seletivo conta com prova objetiva, dividida em questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos da área de nutrição. A aplicação será realizada no dia 21 de julho, das 13h às 17h, em locais e horários a serem divulgados no site do concurso.

O cargo temporário é celebrado sob o Regime Especial de Direito Administrativo- Reda, pelo período máximo de até dois anos, que pode ser renovado por igual período. A remuneração total é de R$ 2.635,39, com carga horária de 40 horas semanais.

As vagas são para trabalhar na SEC/Sudepe, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e nos NTE dos municípios de Irecê, Bom Jesus da Lapa, Seabra, Serrinha, Itabuna, Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga, Amargosa, Juazeiro, Barreiras, Macaúbas, Caetité, Itaberaba, Ipirá, Jacobina, Ribeira do Pombal, Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Santa Maria da Vitória, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Eunápolis e NTE Metropolitano de Salvador.

adblock ativo