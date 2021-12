Inscrição para seleção da Defensoria Pública termina neste domingo

Termina neste domingo, 16, o prazo para as inscrições no processo seletivo da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA). O certame oferece 77 vagas para nível médio, técnico e superior, além de formação de cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 1.543,99 a R$ 2.614,65.

Os selecionados serão distribuídos entre as diversas cidades na Bahia (confira abaixo). Os interessados podem se candidatar aos cargos de analista técnico (41), agente administrativo (33) e técnico em informática (3). A contratação será pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para jornada de 40h semanais.

Para os níveis técnico e superior, as oportunidades são para os cursos de direito, administração, ciências contábeis, secretariado executivo, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em rede computadores, jornalismo, design, produção audiovisual, arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e pedagogia

Previstas para o dia 27 de janeiro de 2019, as provas serão aplicadas nas cidades de Salvador, Irecê, Barreiras, Itaberaba, Serrinha, Itabuna, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro, Caetité, Jacobina, Feira de Santana, Paulo Afonso, Jequié e Alagoinhas.

As inscrição devem ser realizadas exclusivamente por meio do site da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). A taxa de participação varia entre R$ 50 e 70. Os valores não poderão ser devolvidos, caso haja desistência. Outras informações podem ser consultadas no edital.

