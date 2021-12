Inscrição para concurso público de Salvador segue até dia 2

As inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Salvador foram reabertas até o próximo dia 2. São 90 vagas para analista financeiro e auditores. O salário varia de acordo com o cargo, que pode ser de R$ 1.125,89 até R$ 16.821,09. A taxa de inscrição é de R$ 48 para todos os cargos.



O candidato precisa ter curso superior em uma das áreas específicas, disponíveis no edital, para concorrer a uma das vagas.



Os interessados em concorrer a uma das vagas devem fazer a inscrição pelo site do concurso (www.funcab.org).

