Inscrição para concurso do Iphan termina segunda; salário chega a R$ 5 mil

Encerra nesta segunda-feira, 16, a inscrição para o concurso público do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os salários variam de R$ 3.419,97 a 5.035,29. São ofertadas 411 vagas, distribuídas em todo o país. Na Bahia, há oportunidades para os municípios de Lençóis, Cachoeira, Porto Seguro e Rio de Contas.

Das oportunidades, 104 são para analista I, 176 para técnico I e 131 para auxiliar industrial. Os interessados devem se inscrever por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do certame. As taxas oscilam de R$ 84 (médio/técnico) e R$ 117 (superior), podendo ser paga até o dia 6 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 26 de agosto.

