Inscrição para concurso da Receita termina nesta quinta

A Receita Federal encerra nesta quinta-feira, 27, as inscrições para concurso com 278 vagas de auditor-fiscal com salário de R$ 14.965,44. Os interessados devem se inscrever pela internet até às 23h59. A taxa é de R$ 130 e pode ser paga após impressão do boleto. Do total de vagas disponíveis, 14 são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para as unidades centrais da secretaria da Receita Federal em Brasília e nas unidades descentralizadas. Ainda não foram informadas as cidades que abrangem essas unidades.

A seleção terá duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva de conhecimentos gerais, prova objetiva de conhecimentos específicos e prova discursiva e a segunda etapa será a sindicância de vida pregressa.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 10 e 11 de maio, nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

O certame terá validade de 6 meses e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

adblock ativo