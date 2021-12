Inscrição para concurso da Prefeitura de Amargosa segue até 3 de janeiro

A Prefeitura de Amargosa está com 32 vagas abertas para profissionais de níveis médio e superior no Concurso Público, cuja prova está prevista para ocorrer no dia 31 de janeiro de 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de janeiro.

Há oportunidades para os cargos de Assistente de Classe (1); Secretário Escolar (7); Professor Série Finais - Educação Física (1); Professor Séries Finais - Geografia (2); Professor Séries Finais - História (2); Professor Séries Finais - Língua Inglesa (1); Professor Séries Finais - Língua Portuguesa (5); Professor Séries Finais - Matemática (2); Professor Séries Iniciais - Docência (10) e Tradutor e intérprete de libras (1).

Os candidatos precisam ter ensino médio ou curso superior na respectiva área de atuação. O vencimento varia de R$ 1.045,00 a R$ 1.993,35 para carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Além da prova objetiva, prevista para dia 31 de janeiro, pela manhã, haverá prova de títulos. O concurso é válido por um ano e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.

A inscrição ocorre exclusivamente via internet, por meio do site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 95,00.

