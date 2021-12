Inscrição para concurso da PM e do Corpo de Bombeiros é prorrogada

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros foram prorrogadas para o dia 21 deste mês. Antes, os candidatos tinham até esta segunda-feira, 19, para se garantir na disputa.

Ao total, são oferecidas 2.750 vagas para os cargos de soldado das duas corporações. Os interessados podem se inscrever por meio do site da organizadora do certame. A taxa é no valor de R$ 70.

Para concorrer a vaga, é necessário que o candidato seja de nacionalidade brasileira ou portuguesa, tenha entre 18 e 30 anos e tenha concluído o ensino médio ou formação técnica profissionalizante de nível médio, sendo observadas outras exigências no edital.

Ainda de acordo com o edital, duas mil vagas serão destinadas ao Curso de Soldado da Polícia Militar e 750 para o Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. As chances serão distribuídas pela capital baiana e por 12 municípios do interior.

Remuneração

Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), uma vez habilitado para o curso de formação, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, o candidato irá ingressar no quadro das corporações como aluno soldado, recebendo bolsa de R$ 937 durante o curso.

Quando tiver concluído a formação e, posteriormente, lotado na região de sua escolha, o soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar terá carga horária de 40 horas semanais. A remuneração, composta de soldo e gratificação, passará para R$ 3.019 (40h).

