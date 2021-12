Inpi oferece 242 chances com salários de até R$ 6,5 mil

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) lançou, pela primeira vez, edital de concurso, organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB), que oferece 242 vagas de níveis médio e superior no Rio de Janeiro. Até o dia 14 de dezembro, concursandos de todo o País poderão se inscrever para os cargos de pesquisador em propriedade industrial, analista em planejamento, gestão e infraestrutura, tecnologista em propriedade industrial, técnico em planejamento, gestão e infraestrutura e técnico em propriedade industrial, que têm remuneração máxima de R$ 6.557.

Foi pensando justamente no salário que a estudante de Direito Maiara Dias resolveu preparar-se para concorrer ao cargo de técnico de propriedade industrial (nível médio). "Pretendo me dedicar à carreira pública, devido à estabilidade financeira garantida na área", ressalta a jovem.

Leitura - A leitura de diversas apostilas, estudos em grupo de amigos e aulas particulares fazem parte da rotina de estudo de Maiara. "Aproveito o conteúdo de algumas matérias de Direito para me preparar para o concurso. Cursos preparatórios também são uma ajuda, pretendo fazer um voltado para a resolução de questões e simulados", acrescenta.

Para Alan Vinicius, especialista em concursos públicos da Acerte Concursos, estudar e responder provas anteriores também é uma boa estratégia. "Como é o primeiro concurso do Inpi, os candidatos podem estudar a partir de outras provas realizadas pelo Cespe/UnB. É uma forma de se familiarizar com as características da banca avaliadora e também de fixar alguns conteúdos", explica Alan Vinicius.

Segundo o especialista, uma das principais características das provas do Cespe/UnB é a estrutura das questões, divididas entre múltipla escolha e na seleção de sentenças "certas" ou "erradas". "Nesse esquema, uma questão errada pode anular uma certa, então, na dúvida, é melhor não marcar", alerta. Tratando-se de um concurso de órgão da área industrial, os conhecimentos específicos apresentarão mais questões na prova e podem exigir maior dedicação dos candidatos.

Área industrial - "É importante estudar diversas temáticas da área industrial, como questões sobre biocombustível, medicamentos e fórmulas farmacológicas e tecnologia da informática", afirma Karina Jaques, especialista da Academia do Concurso.

No entanto, Karina ressalta que a importância da preparação sobre os conhecimentos básicos: "As provas dessa banca exigem um conhecimento mínimo em cada disciplina. O candidato deve identificar as matérias em que está inseguro e se dedicar mais".

