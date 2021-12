INPI abre concurso com 140 vagas e salários até R$ 7.421,60

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) abre 140 vagas para concurso público para os cargos de pesquisador, com 100 vagas, e tecnologista, com 40 vagas, com salários iniciais que podem chegar a, respectivamente, R$ 7.421,60 e R$ 6.693,54. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 24.

O edital também encontra-se no Site da Cespe, banca realizadora do concurso, onde também devem ser feitas as inscrições no período de 14 de outubro a 2 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 100 para pesquisador e de R$ 90 para tecnologista. As provas serão aplicadas no dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro.

A seleção consiste em três fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classficiatório, para todos os cargos; provas discursivas, de caráter eliminatório e classficiatório, para todos os cargos e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.

Confira as remunerações para os cargos:

