Ilhéus suspende edital de concurso com salário de R$ 8 mil

A Prefeitura Municipal de Ilhéus, no sul da Bahia, informou que suspendeu o edital nº 1/2016, que trata do concurso público para vagas na administração municipal.

De acordo com a prefeitura, a suspensão é para realizar ajustes no quadro de cargos e vagas do certame.

Ainda segundo o poder executivo, um novo edital será publicado até a sexta-feira, 22, e o novo período de inscrição se inicia em 27 de janeiro de 2016.

O documento estará disponível nos sites da Prefeitura de Ilhéus e da Consultec, empresa organizadora do certame.

Inicialmente, o governo municipal anunciou 500 vagas para os níveis fundamental, médio e superior com salário de até R$ 8 mil.

adblock ativo