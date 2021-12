Ifba divulga resultado preliminar do Processo Seletivo 2018

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) divulgou, nesta terça-feira, 12, o resultado preliminar dos aprovados no Processo Seletivo 2018 para cursos técnicos das modalidades integrado e subsequente.

Os candidatos podem consultar a lista pelo site do Ifba ou acessando o boletim de desempenho. É necessário informar o CPF e a senha pessoal.

Para a interposição de recursos, é preciso encaminhar entre esta quarta, 13, e quinta-feira, 14, um e-mail com o assunto "Recurso contra o resultado preliminar - Prosel 2018" para o endereço selecao2018ifba.edu.br.

Deve ser informado nome completo, CPF, curso, modalidade, campus para o qual se inscreveu e anexar o Formulário de recurso preenchido e assinado, com a devida fundamentação do argumento, identificando a questão com justificativa clara e coerente.

Segundo o instituto, o resultado final será divulgado na próxima terça-feira, 19.

adblock ativo