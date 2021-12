Ifba divulga resultado final do processo seletivo 2018

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) divulgou, nesta terça-feira, 19, o resultado final dos aprovados no Processo Seletivo 2018 para cursos técnicos das modalidades integrado e subsequente.

A lista pode ser consultada também no site do Ifba. Os candidatos participantes também podem acessar o boletim de desempenho. Para isso, é necessário informar o CPF e a senha pessoal, também no site da instituição.

O Ifba abriu 5.185 vagas, sendo 2.640 vagas em cursos técnicos na forma subsequentes e 2.545 vagas na forma integrada, disponíveis em 19 cidades da Bahia: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

