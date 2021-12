Ifba anuncia processo seletivo para professor substituto

Seguem abertas até o dia 17 de fevereiro, as inscrições para a seleção de professores substitutos do Instituto Federal da Bahia (Ifba) com salários de R$ 3.117,22, para atuação na cidade de Jacobina (distante 360 km de Salvador).

As quatro vagas disponibilizadas são para as áreas de física, química, pedagogia e engenharia de minas. Interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível na internet e gerar Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 70.

A previsão é que a lista dos selecionados seja divulgada dia 22 de fevereiro. Além do salário também será pago R$ 458 referente ao auxílio alimentação, para uma jornada de 40h.

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas: prova de desempenho didático (eliminatória e classificatória) e avaliação de títulos (classificatória). Mais informações podem ser adquiridas no site do campus, pelos telefones (74) 3621-8711/8725 ou e-mail depen.jac@gmail.com.

