IFBA abre processo seletivo para professor temporário

O Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Bahia (IFBA), abre inscrição para processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário, a partir do dia 18 de dezembro. Os interessados devem efetuar a sua inscrição pela internet através do site do Ifba. A taxa é de R$ 50. São 17 vagas para oito cidades baianas: Barreiras, Brumado, Feira de Santana, Jacobina, Salvador, Santo Amaro, Valença e Vitória da Conquista.

De acordo com a instituição, o candidato também tem a opção de solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 5 de janeiro de 2014, caso o mesmo esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007.

Os candidatos podem ter formação acadêmica nas áreas de arquitetura, ciência da computação, engenharia, geologia, letras, matemática e urbanismo. O regime de trabalho é de 20h e 40h e, a depender da titulação dos candidatos, as remunerações básicas podem variar entre R$ 1.914,58 e R$ 3.549,94, mais auxílio alimentação.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa, constituída de prova de desempenho didático (eliminatória e classificatória) e avaliação de títulos (classificatória).

