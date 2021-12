IFBA abre inscrição para concurso de professor

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) está com inscrições abertas para o concurso de professor efetivo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro, através do site. A taxa é de R$ 100.

São 37 vagas para as cidades de Barreiras, Irecê, Jacobina, Eunápolis, Jequié, Paulo Afonso, Seabra, Vitória da Conquista e Salvador. As áreas são arquitetura, ciência da computação, física, geologia e engenharia. Os salários variam de R$ 1.914, 58 a R$ 8.049,77 e, dependendo da titulação dos candidatos, o regime de trabalho pode ser de dedicação exclusiva ou 20 horas.

O concurso contará com três etapas envolvendo prova escrita (eliminatória e classificatória), prova de desempenho didático (eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória)

