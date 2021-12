Ifba abre concurso com salário de até R$ 3.392,42

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (Ifba) abre, a partir do dia 24 de janeiro, as inscrições de concurso público para 378 vagas no cargo de servidor técnico-administrativo. Os interessados podem efetuar as inscrições no site da Funrio até o dia 24 de fevereiro. As taxas variam entre R$ 70 e R$ 55.

Os cargos são de Ensino Fundamental (nível C), Ensino Médio (nível D), Ensino Técnico de Nível Médio (nível D) e Superior (nível E). Os vencimentos iniciais variam de R$ 1.640,34 a R$ 3.392,42.

As vagas de nível superior são para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Auditor, Bibliotecário, Enfermeiro, Engenheiro - Civil, Engenheiro - Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Jornalista, Médico - Clínico Geral, Nutricionista, Pedagogo, Programador Visual, Psicólogo, Relações Públicas, Secretário Executivo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo - Gestão de Cooperativas, Tecnólogo - Gestão de Logística, Tecnólogo - Gestão de Pessoa, Tecnólogo - Gestão Pública, e Tecnólogo - Sistemas para Internet.

Os aprovados vão atuar na Reitoria (Salvador) ou nos campi de Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

As provas ocorrerão na data provável de 6 de abril. A prova objetiva para os candidatos aos cargos de Nível E será realizada no período da manhã, enquanto que a prova objetiva para os candidatos aos cargos de Nível D e Nível C será realizada no período da tarde.

