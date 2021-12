Ifba abre 22 vagas para Educação de Jovens e Adultos

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) abrirá nesta terça-feira, 3, inscrições para o Processo Seletivo destinado ao curso técnico de saneamento na forma integrada - modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Serão disponibilzadas 22 vagas. Para concorrer é necessário ter idade mínima de 18 anos, certificado de conclusão do ensino fundamental e não ter concluído o ensino médio.

O cadastro segue até sexta, 6.

Seleção

A seleção para essa modalidade é gratuita e consiste em entrevista socioeconômica e educacional que será realizada no ato da inscrição, na sede do campus, localizado na rua Emídio dos Santos, s/n°, Barbalho. Os interessados também vão participar de uma palestra informativa e elaborar um memorial profissional. As últimas etapas estão previstas para o dia 14 deste mês, das 8h às 10h.

O atendimento aos candidatos acontecerá das 15h às 20h, de 3 a 6 de outubro. Para os que pretendem concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, e das 13h às 15h, apenas no dia 6. Mais informações pelo telefone 2102-9511 ou no Edital da Seleção Proeja 2017.2, disponível no site do instituto.

adblock ativo