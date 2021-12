IF Baiano lança editais de concurso com 326 vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) lança edital de dois concursos públicos para contratar 326 profissionais. As vagas são para cargos Técnico-Administrativos e professores. As inscrições devem ser realizadas via Internet, no site da Funrio, a partir desta terça-feira, 29, até o dia 23 de outubro de 2015.

O edital nº 64/2015 oferece 179 vagas para os cargos Técnico-Administrativos são: Nível Fundamental: Assistente de Laboratório (7), Auxiliar de Biblioteca (20), Auxiliar em Administração (26); Nível Médio/ Técnico: Assistente em Administração (2), Diagramador (1), Revisor de Textos Braile (10), Técnico de Laboratório/ Biologia (3) e Química (8), Técnico nas especialidades de Tecnologia da Informação (1), Agropecuária (7), Arquivo (9), Audiovisual (1), Enfermagem (6) e Segurança do Trabalho (4), Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (13), Assistente de Alunos (1); Nível Superior: Administrador (7), Assistente Social (3), Auditor (1), Contador (1), Economista (1), Enfermeiro (13), Odontólogo (3), Pedagogo (11), Psicólogo (5), Revisor de Texto (1), Secretário Executivo (2), Técnico em Assuntos Educacionais (3) e Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura (9).

Os salários variam entre R$ 1.739,04 e R$ 3.666,54 e as jornadas de trabalho são de até 40h por semana.

Já o edital nº 65/2015 traz 147 vagas para docentes nas áreas de Administração (7), Administração Rural (2), Agronomia/ Fitopatologia (1), Artes (2), Biologia (7), Biologia/ Química (1) Botânica (1) e Zoologia (1), Ciência da Computação (12), Ciência e Tecnologia de Alimentos (2), Ciência e Tecnologia de Alimentos/ Agroindústria (4), Educação (10), Educação do Campo (1), Educação Física (7), Engenharia Agrícola (4), Engenharia da Agrimensura (3), Engenharia de Petróleo I (1) e II (1), Engenharia Química (1), Estatística (1), Filosofia (4), Física (7), Gastronomia (1), Geociência (1), Geografia (3), Língua Estrangeira/ Espanhol (4), Língua Portuguesa/ Espanhol (6), Língua Portuguesa/ Libras (1), Língua Portuguesa/ Literatura Brasileira (9), Medicina Veterinária (4), Química (9), Química nas áreas de Físico-Química (2), Química Analítica (3), Química Inorgânica (2), Química Orgânica (2), Sociologia (9), Zootecnia (8), Zootecnia/ Genética (1), Zootecnia/Produção Animal (1) e Zootecnia/ Produção Animal não Ruminante (1).

No caso dos Professores, os salários variam entre R$ 2.018,77 e R$ 8.639,50, e as jornadas são em regime de dedicação exclusiva (40h) ou 20h semanais.

Entre as etapas dos certames estão provas nas modalidades objetiva, discursiva, de desempenho didático e de títulos, observadas as exigências de cada cargo.

Com validade de um ano, existe a possibilidade destes Concursos serem prorrogados por igual período.

