IBGE retifica concurso com 12 vagas para pesquisador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no Diário Oficial da União de sexta-feira,18, a segunda retificação ao concurso público nº. 04/2013, organizado pela Fundação Cesgranrio. As inscrições devem ser feitas no período de 8 a 31 de outubro, pelo site. A taxa de inscrição custa R$ 140.

As 12 vagas são para Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas A I, para atuação nas áreas de Administração de Dados Geoespaciais, Demografia; Finanças Públicas; Geodésia Física; Geografia Agrária; Geomorfologia; Gestão da Qualidade; Pedologia; Sistema Financeiro; Sociologia Rural; e Sociologia/Economia com Olhar Social.

O valor do salário será de R$ 7.047,38 a R$ 8.907,45 mais auxílio alimentação de R$ 373,00, auxílio transporte e terá direito à Assistência à Saúde (Médica e Odontológica), opcional, ao servidor e aos seus dependentes, com valores que variam entre R$ 82,83 e R$ 167,70 por pessoa, conforme a remuneração e a idade do servidor.

A prova escrita ocorrerá no dia 8 de dezembro de 2013, em locais e horários a serem definidos e divulgados com antecedência.

adblock ativo