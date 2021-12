IBGE publica edital com 7,5 mil vagas temporárias

O IBGE divulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 7, o edital do Processo Seletivo Simplificado organizado pela Fundação Cesgranrio para o preenchimento de até 7.500 vagas temporárias de agente de pesquisas e mapeamento.

Na Bahia estão sendo ofertadas 454 vagas, sendo 340 de ampla concorrência, 93 para cota dos candidatos que se declararem negros e 21 para portadores de necessidades especiais.

As vagas são para nível médio e o salário é de R$ 1.250, além de auxílio-alimentação e auxílio-transporte. O contrato terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado a até três anos. O candidato não pode ter sido contratado nos últimos 24 meses para serviço temporário conforme o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745, de 9/12/1993;

As inscrições estarão abertas de 21/06 a 19/07 no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição custa R$ 30. Os agentes vão atuar em 550 municípios dos 26 Estados e Distrito Federal.

Resultado

A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 4/09 e a divulgação do resultado final acontece no dia 3/10.

Segundo o setor de comunicação social do IBGE, não foi definida data para a contratação e inicio do trabalho dos aprovados. Mas o contrato dos atuais funcionários temporários do instituto acaba este ano e a contratação deve ocorrer ao mesmo tempo.

