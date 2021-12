IBGE lança editais com 600 vagas; salários vão até R$ 8.734

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anunciou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 28, a abertura de dois Concursos Públicos. São ao todo 600 vagas para nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 3.098,85 e R$ 8.734,88.

O primeiro edital requer formação de nível superior e as vagas são para Analista (90) e Tecnologista (50). Há oportunidades para Analistas nas áreas de Análise de Projetos (2), Análise de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações - Web Mobile (6), Análise de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas (16), Análise de Sistemas - Suporte Operacional (7), Análise em Biodiversidade (1), Auditoria (1), Ciências Contábeis (7), Design Instrucional (3), Educação Corporativa (2), Engenharia Agronômica (3), Engenharia Civil (2), Geoprocessamento (12), Jornalismo - Redes Sociais (2), Orçamento e Finanças (1), Planejamento e Gestão (3), Processos Administrativos Disciplinares (1), Recursos Humanos - Administração de Pessoal (5), Recursos Humanos - Desenvolvimento de Pessoas (4) e Recursos Materiais e Logística (12).

Já a função de Tecnologista apresenta vagas em Biblioteconomia (2), Economia (21), Engenharia Cartográfica (3), Engenharia Florestal (3), Estatística (12), Geografia (4), Programação Visual - Webdesign (5).

No segundo edital, há 460 vagas para Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I, distribuídas entre os Estados do Acre (5), Alagoas (8), Amazonas (7), Bahia (39), Ceará (24), Distrito Federal (20), Espírito Santo (9), Goiás (18), Maranhão (12), Minas Gerais (46), Mato Grosso do Sul (6), Mato Grosso (8), Pará (18), Paraíba (8), Pernambuco (25), Piauí (10), Paraná (31), Rio de Janeiro (36), Rio Grande do Norte (8), Rondônia (6), Rio Grande do Sul (30), Santa Catarina (17), Sergipe (8), São Paulo (56) e Tocantins (5).

As inscrições ocorrem de 4 a 28 de janeiro de 2016, pelo site da organizadora, mediante o preenchimento do formulário disponível na página eletrônica, e pagamento das taxas nos valores de R$ 49,00 ou R$ 69,00, por GRU. Podem participar profissionais com ensino médio.

Os participantes serão submetidos às Prova Objetiva, Discursiva e Prática, de acordo com o método adotado em cada edital. A aplicação dos testes escritos está prevista para os dias 10 e 17 de abril de 2016.

A classificação final será válida por um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Mais informações podem ser obtidas no edital de abertura disponível em nosso site.

