IBGE lança dois editais com oferta de 420 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inscreve a partir de 1º de outubro para dois concursos que somam 420 vagas. As oportunidades são para trabalhar como técnico, analista ou tecnologista. Os salários para nível médio variam de R$ 2.813,10 a R$ 4.210,49. Para os candidatos com nível superior, o valor fica entre R$ 6.355,60 e R$ 7.930,24. A inscrição pode ser feira pelo site da Cesgranrio.

São 300 vagas, para candidatos de ensino médio, nos cargos de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I, da carreira de Suporte Técnico em Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas. Desse total, 5% será destinado às pessoas com necessidades especiais, o que correspondente a 15 vagas. Além do ensino médio completo, é preciso ter a carteira nacional de habilitação - a categoria não foi informada em edital. O valor da inscrição é de R$ 50.

Os profissionais atuarão em alguns municípios dos seguintes Estados: Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rondônia (RO), Roraima (RR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e Tocantins (TO).

Já as outras 120 vagas são para candidatos com nível superior completo. Sendo 60 para Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas A I e outras 60 para Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas A I. Desse total, nove serão para pessoas com necessidades especiais. O valor da inscrição é de R$ 110.

As oportunidades para Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas A I são para as áreas de Administração Escolar, Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Aplicações; Análise de Sistemas, Suporte à Comunicação e à Rede; Análise de Sistemas e Suporte Operacional; Arquivologia; Auditoria; Ciências Contábeis; Designer Instrucional; Orçamento e Finanças; Planejamento e Gestão; Recursos Humanos e Administração de Pessoal; Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pessoas; Recursos Materiais e Logística.

Enquanto que para o cargo de Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas A I, as oportunidades são para as áreas de Análise Agrícola; Análise Pecuária; Análise Socioeconômica; Biblioteconomia; Cartografia; Edição de Vídeo; Estatística; Geografia; Geoprocessamento; Programação Visual, Planejamento e Desenvolvimento para Mídias Eletrônicas.

