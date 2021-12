IBGE lança concurso com 1.038 vagas e salário de até R$ 4 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital de concurso com 1.038 vagas para trabalhar no Censo Agropecuário. Candidatos baianos contam com 105 oportunidades.

As vagas são para quem tem nível médio (salário de R$ 1.500 a R$ 2.500) e superior (R$ 4 mil). Os aprovados também vão ganhar auxílio-alimentação de R$ 458.

Interessados devem se inscrever até 9 de maio no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As provas devem ser aplicadas no dia 2 de julho e o resultado tem previsão de divulgação em 10 de agosto.

Outro concurso

O IBGE tem outro edital previsto para esse mês. De acordo com o jornal Folha Dirigida, o certame deve iniciar as inscrições no dia 24 de abril com 24.439 vagas, sendo mais de 3 mil para a Bahia.

A oportunidade será para trabalhar como agente censitário municipal (R$ 2.358), de agente censitário supervisor (R$ 2.058) e de recenseador (R$ 3 mil).

