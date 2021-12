IBGE abre inscrições de concurso para pesquisador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta terça-feira,29, as inscrições de concurso público que disponibiliza 8 vagas para pesquisador em informações geográficas e estatística AI. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de novembro no site da organizadora, a taxa é de R$ 140.

As vagas são para pesquisador nas áreas de demografia, estatística e organização e gestão do território, com salários que variam de R$ 7.047,38 a R$ 8.907,45, mais R$ 373 de auxilio-alimentação, além de auxílio-transporte e assistência médica e odontológica. Os selecionados irão atuar na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence), na cidade do Rio de Janeiro.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter nível superior e titulação mínima de mestre na área de atuação. Os aprovados realizarão atividades especializadas de ensino e pesquisa científica, tecnológica e metodológica em matérias estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental.

A seleção será composta de prova escrita, prova didática, defesa de memorial e análise de títulos e produção intelectual. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

adblock ativo