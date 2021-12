IBGE abre inscrição para concurso com 1.409 vagas

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que visa preencher 1.409 vagas, se iniciaram nesta terça-feira, 22, e se estendem até o dia a 22 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio. As vagas são distribuídas nas capitais dos 26 Estados Brasileiros e no Distrito Federal, incluindo Salvador.

Os cargos contemplados são Analista Censitário nas áreas de: Análise de Sistemas/ Desenvolvimento de Aplicações (17 vagas); Análise de Sistemas/ Desenvolvimento de Aplicações Web Mobile (9 vagas): Análise de Sistemas/ Suporte à Comunicação à Rede (4 vagas); Análise de Sistemas/ Suporte à Produção (4 vagas); Análise de Sistemas/ Suporte Operacional (4 vagas); Análise Socioeconômica (12 vagas); Auditoria (3 vagas); Biblioteconomia e Documentação (4 vagas); Ciências Contábeis (3 vagas); Design Instrucional (2 vagas); Engenharia Agronômica (25 vagas); Engenharia Cartográfica (12 vagas); Gestão e Infraestrutura (78 vagas); Jornalismo (12 vagas); Logística (2 vagas); Métodos Quantitativos (6 vagas); Produção Gráfica/ Editorial (2 vagas); Programação Visual (2 vagas); Recursos Humanos (6 vagas); Relações Internacionais (2 vagas); Relações Públicas (2 vagas); Webdesign (7 vagas).

Há também 700 vagas distribuídas no cargo de Agente Censitário Administrativo - ACA e 486 para Agente Censitário Regional - ACR.

Podem se inscrever profissionais de nível médio e superior que disponham de 40 horas semanais para cumprir a jornada de trabalho. A remuneração varia de R$ 1.560,00 a R$ 7.166,00, além de auxílio alimentação e transporte.

No ato da inscrição, o candidato deverá manifestar sua opção de função e município/UF que deseja atuar, além de pagar um valor de R$ 35,00, R$ 50,00 ou R$ 120,00 dependendo da área escolhida.

Serão realizadas provas objetivas compostas de 60 questões sobre temas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos, Raciocínio Lógico e Noções de Administração e Situações Gerenciais. A previsão é que esta avaliação seja aplicada no dia 22 de maio de 2016 e tenha duração de 4 horas.

O processo seletivo tem validade de três anos, contados a partir da data da divulgação do resultado final.

