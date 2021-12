IBGE abre 8 vagas em concurso para pesquisador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inscreve, entre os dias 29 de outubro e 28 de novembro, em concurso para 8 vagas de pesquisador. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. A taxa é de R$ 140. O salário vai de R$ 7.047,38 a R$ 8.907,45, mais benefícios.

As vagas de pesquisador são na área de Demografia, Estátistica, Organização e Gestão do Território para atuação na Escola Nacional de Ciências Estátisiticas no Rio de Janeiro. Os interessados precisam possuir diploma de nível superior.

O concurso terá aplicação de prova escrita, prova didática, prova de defesa de memorial, análise de títulos e produção intelectual. A prova escrita será realizada na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), Rua André Cavalcanti, 106, centro da cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de janeiro de 2014.

adblock ativo