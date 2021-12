Ibama reabre inscrições de concurso com 61 vagas

Estão reabertas desde esta segunda-feira, 27, as inscrições para provimento de 61 vagas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As oportunidades são para o cargo de analista administrativo, que exige nível superior em qualquer área e oferece remuneração de R$ 6.134,15. A Bahia conta com uma vaga, enquanto o Distrito Federal ficará com 27 do total.

As inscrições para o concurso público foram reabertas após o Ibama retificar o número de vagas reservadas para deficientes físicos destinadas ao Distrito Federal. O número subiu de duas para quatro vagas. Também foi retificada a data de realização das provas objetivas e da prova discursiva, que passará a ser no dia 21 de julho.

Demais datas de disponibilização da consulta ao local e horário de realização das provas, resultado final e publicação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas também sofreram alterações

Para participar, os candidato devem acessar o site da Cespe (www.cespe.unb.br) até o dia 3 de junho e pagar taxa de inscrição no valor de R$ 85. Aqueles candidatos que não quiserem mais participar do certame podem pedir a devolução da taxa de inscrição até esta terça, 28, no site da Cespe. O prazo máximo para a devolução será o dia 28 de junho.

A avaliação será constituída de uma prova objetiva com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Será cobrada também uma redação que deverá ter até 30 linhas. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Polícia Federal

O concurso do Ibama não foi o único a ter inscrições reabertas recentemente. As inscrições para o concurso para delegado, investigador e escrivão da Polícia Federal foram retomadas, após quase um ano de suspensão, pelo mesmo motivo que o Ibama: irregularidades no número de vagas destinadas a deficientes físicos.

Bênção ou problema, o atraso no cronograma pode ser encarado das duas formas. Se o candidato não deixa de estudar enquanto o edital não é republicado, o tempo de espera pode ser um verdadeiro presente. "Acontece que muitos ficam desanimados e têm dificuldades para retomar os estudos quando o cronograma segue. Mas aqueles que se mantêm estudando adquirem grande vantagem sobre os demais candidatos", afirma Carlos de Lucca, especialista em concursos.

Para Rodrigo Mesquita, autor do livro Legislação Ambiental Brasileira, a reabertura das inscrições possibilitará uma excelente chance para reforçar o estudo. "Alguns dias a mais contribuem para aqueles que já estavam estudando. Os candidatos devem continuar com a rotina de estudo. Pensar que a reabertura da inscrições possibilitará uma chance para fechar os possíveis espaços de materiais ainda não vistas", diz.

Prioridades

Com pouco menos de dois meses para a realização das provas, os candidatos devem priorizar as disciplinas que apresentem maior peso e resolver diversas questões da Cespe para conhecer como a banca cobra os temas constantes do edital. Os candidatos também podem utilizar resumos para revisar as disciplinas, mas especialistas alertam que priorizar o aprendizado de novos conteúdo teóricos é contraproducente.

"Por se tratar de um concurso voltado para a área administrativa, eu recomendo que o candidato redobre a atenção no que se refere às disciplinas de administração geral e pública; administração orçamentária, financeira e orçamento público; e ainda à disciplina de legislação aplicada ao setor de meio ambiente", indica Mesquita.

O concurso para analista administrativo visa contratar profissionais que possam assumir posições de chefia, como explica o coordenador de gestão do desempenho de pessoas do Ibama, Albert de Jager.

"Para analista, o candidato precisa ter nível superior. São aquelas pessoas que terão condições de assumir cargos de chefia no futuro, além de executar operações. Eles terão que realizar tomadas de decisão além de atividade na área de planejamento", diz.

adblock ativo